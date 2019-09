Rasante Action geboten

Neben dem Wein und der Wurst sind es die Fahrgeschäfte, die den Dürkheimer Wurstmarkt so interessant machen. Besonders die kleinen Besucher bekommen bei der großen Auswahl an unterschiedlichen Aktionen große Augen und möchten am Liebsten mit jedem Fahrgeschäft mindestens einmal fahren.

Damit keine Langeweile auf dem Festplatz aufkommt, bekommen die einzelnen Attraktionen in jedem Jahr einen neuen Stellplatz zugewiesen. So kann beim Suchen nach dem Lieblingsfahrgeschäft aus dem vergangenen Jahr so manch neues Highlight entdeckt werden.

Mit einem gelungenen Mix aus spektakulären und teils neuen Fahrgeschäften, Laufgeschäften und klassischen Attraktionen, bietet das größte Weinfest der Welt Spaß und Vergnügen für Jung und Alt. Mehrere Kinder-Fahrgeschäfte ergänzen das Angebot und erfreuen auch die jüngsten Wurstmarktbesucher. red/imp

