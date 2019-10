Ratzfatz auf neuen Rädern

Während Autofahrer beim Gedanken an die ersten kalten Tage eher ins Frösteln kommen, beginnt für Autowerkstätten und Reifenfachbetriebe jetzt die heiße Jahreszeit. Denn tausende Verbraucher möchten gleichzeitig von Sommer- auf Winterreifen umsteigen, um in den kommenden Monaten bei allen Witterungsbedingungen sicher unterwegs zu sein. Entsprechend hektisch geht es bei den Reifenprofis zu, schließlich wollen die Kunden auch nicht allzu lange auf ihren fahrbaren Untersatz verzichten. Daher sind Lösungen gefragt, die Handgriffe erleichtern und sowohl der Werkstatt als auch dem Verbraucher wertvolle Zeit sparen.

Komplettrad einfach und schnell montieren

Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS), die in vielen neueren Fahrzeugen gang und gäbe sind, stellen ein nützliches Extra für den Fahrer dar. Die Sensoren weisen zuverlässig auf einen zu geringen Reifenfülldruck hin, der sonst den Kraftstoffverbrauch erhöhen und die Fahrsicherheit verschlechtern würde. Für Fachbetriebe bieten Onlineshops ein breites Programm an montagefertigen Kompletträdern für nahezu jedes Kundenfahrzeug an, die ausgewuchtet und mit programmierten RDKS-Sensoren ausgerüstet sind. In der Werkstatt werden die Kompletträder nur noch an das Fahrzeug montiert und der Anlernprozess für die neuen Sensoren durchgeführt. Das umfangreiche Onlineangebot an Kompletträdern sorgt für einen schnellen Wechsel und spart Zeit sowie Nerven, sowohl bei der Werkstatt vor Ort als auch beim Autofahrer. Somit können auch kleinere Werkstätten ihren Kunden einen modernen Service bieten und Fehler oder Schäden beim Zusammenstellen der Reifen, Felgen und Sensoren vermeiden. Im Sortiment der Onlineshops für Geschäftskunden sind rund 50 000 verschiedene Reifen und mehr als 20 000 Felgenmodelle verfügbar. Ein Komplettradkonfigurator ermöglicht das zügige Zusammenstellen einer passenden, geprüften Kombination für alle gängigen Pkw, SUV, Geländewagen und Transporter.

Da neben der Sicherheit auch die Optik wichtig ist, kann der Fachmann vor Ort seine Kunden ebenso zur Auswahl attraktiver Felgen beraten. Vielen Autofahrern ist nicht bewusst, dass sie durchaus attraktive Aluminiumfelgen auch bedenkenlos im Winter einsetzen können. So verfügen lackierte Alufelgen über einen robusten Aufbau von Grundierung-, Farb- und Deckschichten. „Übrigens bieten einige Aluradhersteller sogar fünf Jahre Garantie auf lackierte Alufelgen“, sagt Timo Eisen, der bei einem Onlinehändler zuständig für das Komplettradgeschäft ist. „Das Material ist den Witterungsbedingungen und Salz heute viel besser gewachsen als früher.“ Autofahrer haben bei der Felgenauswahl also freie Hand. djd

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.10.2019