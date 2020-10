Regionale Küche für Feinschmecker

Kreative Kompositionen aus regionalen Zutaten – darauf hat sich das Küchenteam des Restaurants Gutstube spezialisiert. Dabei zeichnen die Gerichte gleichermaßen die gehobene, klassische, aber auch mediterrane Küche aus. Ein Wildlachs-Gurkensalat mit Buttermilch und Frisée ist auf der Speisekarte ebenso zu finden wie das Ragout vom Wildschwein oder ein Ananas-Ingwer-Sorbet. Sonntags und montags lockt das Französische Bistro mit frankophilen Speisen, die originell interpretiert werden. Die umfangreiche Weinkarte bietet stets den passenden Begleiter.

Neben der hervorragenden Küche bietet das Team des Grenzhofs auch saisonale Highlights wie Gänsefestessen oder am 23. Dezember den Wintermärchenabend an. Ein besonderes Highlight in der Vorweihnachtszeit ist der Weihnachtsmarkt im Grenzhof. An allen vier Adventswochenenden können sich die Besucher – nach Anmeldung unter welcome@grenzhof.de – auf ausgefallene Aussteller, Antiquitäten, Mode, Skulpturen, Möbel und natürlich herzhafte und süße Leckereien freuen.

Die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen werden im Grenzhof professionell umgesetzt. So tragen die Kellner einen Mund-Nasenschutz und HEPA H14 Filter reinigen die Luft. Dem Genusserlebnis steht so nicht im Weg. lg

