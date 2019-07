Rückkehr des Animal-Prints

Beste Qualität, ausgefallene Mode und typgerechte Beratung sind die Merkmale, die die Kunden im Modefachgeschäft „Christine B. – Mode und mehr“ so schätzen.

Bereits seit 21 Jahren bietet Christine Bugert in ihrer Viernheimer Boutique Damen- und Herrenmode, die in Qualität und Preis überzeugen. „Ich führe Marken, die man in Viernheim und Umgebung sonst nicht findet - Marc Aurel, Rafaelo Rossi, 0039 Italy und Monari beispielsweise“, so Christine Bugert, die mit ihrem Gespür für Mode und Trends für die Kunden immer wieder neue Marken entdeckt, die das Sortiment erweitern.

„Passend zu den sommerlichen Temperaturen bieten wir aktuell viele leichte Teile, wie luftige Kleider und Blusen sowie Shirts, Bermudas und Leinenhosen für Herren. Besonders angesagt sind derzeit Leo- und Schlangenmuster – in Kombination mit Rosa besonders beliebt“, so die Expertin, die Damenmode in den Größen 34 bis 48 führt.

Da nach und nach bereits die neuen Herbstkollektionen bei Christine Bugert eintreffen, sind aktuell viele Kleidungsstücke im Sale. Ein Besuch im Viernheimer Modefachgeschäft lohnt sich also gleich doppelt: Eine typgerechte Beratung erhalten und dabei auch noch Schnäppchen ergattern. So macht Shoppen doch gleich noch mehr Spaß. red/pr

