Scharfe Sicht

Eine Gleitsichtbrille ermöglicht eine stufenlose Sicht im Nah-, Mittel- und Fernbereich. Allerdings sollte diese individuell angepasst sein – nur dann wird die Brille zu einer Unterstützung im Alltag. Was ist beim Kauf einer Gleitsichtbrille zu beachten?

n Vermessung des Auges beim Optiker: Je genauer die Brillengläser zum Auge des Trägers passen, desto schärfer ist die Sicht.

n Merkt man es, wenn Brillengläser nicht perfekt passen? Wenn die Brillengläser überhaupt nicht passen, dann merkt man das sofort. Aber häufig ist es so, dass Brillenträger, deren Brille nicht optimal angepasst ist, sich nicht über ihr Sehpotenzial bewusst sind. „Sie merken jedoch, dass die Augen schnell müde werden oder dass sie beispielsweise in der Nacht beim Autofahren verschwommen sehen und unsicher sind“, so Sehexperte Frank Dekker.

n Ist eine Gleitsichtbrille für alle Alltagssituationen geeignet? Grundsätzlich hat man mit Gleitsichtbrillen einen stufenlosen Übergang und kann in allen Entfernungen scharf sehen. „Wenn jemand viel Zeit vor dem Bildschirm oder im Auto verbringt, empfehlen wir allerdings zusätzlich eine Bildschirm- oder eine Autofahrerbrille“, rät Frank Dekker.

n Wie gelingt die Eingewöhnung am besten? Die neue Gleitsichtbrille sollte man von Beginn an täglich und von morgens bis abends tragen. djd

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.08.2020