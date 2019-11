Schmuck Weihnachtsgeschenke

LADENBURG.Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? Das Team des Juweliergeschäftes Kielmayer berät seine Kunden gerne mit Kompetenz und Fachwissen.

Schmuck und Uhren stehen auf fast allen Wunschzetteln. Hierfür findet man im Juweliergeschäft Kielmayer eine breite Auswahl. Unter anderen eine wunderschöne Bernstein Kollektion, darunter den attraktiven grünen Bernstein aus der Karibik und dieses Jahr eine neue exklusive Schmuckkollektion aus Silber und Gold.

Herzen höher schlagen lassen

Neu im Sortiment – die modischen Damen Stahlarmreife von Armcandy – auf denen sich Sprüche für jede Lebenslage befinden, ein beliebtes Geschenk. Ebenso gibt es ab so-fort die Ohrringe aus Edelstahl der Superdot-Kollektion. Weiterhin im Trend die Traumfänger und Blumenkind Kollektionen aus Edelstahl und die So- Cosi (Happy Faces für die Liebe und die Freundschaft). In dem Warensortiment finden sich auch hochwertige Perlen- und Edelsteinketten sowie die neue Silber und Gold Schmuckkollektion von Juwelier Kielmayer.

Zusätzlich finden sich in dem Ladenburger Geschäft eine große Auswahl an Titan Schmuck (antiallergisch) für Damen und Herren. Gewiss nicht nur „Frau“ bekommt hier glänzende Augen. Mit der neuen Kollektion Across mit angesagten Armreifen und Armbändern aus Edelstahl, Steinen und Leder, werden Männerherzen höher schlagen. Kunden können sich zudem über die neue Uhren-Kollektion von Jacques Lemans sowie die individuelle Uhren-Kollektion von Rolf Cremer oder die Holzuhren von Laimer freuen. Diese kombiniert natürliche Materialien mit Design – heraus kommen stylische Uhren für Sie und Ihn.

Inovatives Design

Boccia-Titanium-Uhren, eine lässige Kollektion in Reintitan, liegt voll im Trend. Die Uhren sind hautfreundlich und haben einen wunderbar coolen Touch. Modische Fossil- und Timberland-Armbuhren sorgen für Vielfalt in der Auswahl.

Eine hohe Kompetenz hat auch der Uhrenhersteller Ingersoll. Die Varianz von dessen Ingersoll-Kollektion überzeugt durch das zeitlose Design, wobei Uhren dieser Marke Kunsthandwerkern die gebührende Ehre erweisen.

Innovative Armbanduhren haben zur Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Der Hersteller Citizen hat mit der Satellitewave eine ganz besondere Uhr auf den Markt gebracht. Sie empfängt Daten binnen drei Sekunden von einem Satellitenaus dem All. Weiterhin im Sortiment ist eine große Auswahl an Funk-, Solar- und Quarzuhren von Casio.

Diejenigen, die Sporliebhabern ein individuelles Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen möchten, berät das Team des Juweliergeschäftes Kielmayer gerne über seine Fitnessuhren von Atlanta.

Trauringkollektion

Es gibt Dinge, die einfach zusammengehören: Weihnachten und Liebe. „Wie für die Verliebten ist der Trauringkauf auch für uns etwas besonderes.

Paare finden in unserem Geschäft daher eine große Auswahl an Trauringen vor. Deshalb freuen wir uns, die neue Kollektion von der Firma Fischer Trauringe aus Pforzheim vorzustellen“, erklärt Inhaber Karl Kielmayer.

Uhren für die Kleinsten

„Auch Geschenke für die Kleinsten sind in der Weihnachtszeit gefragt. Vor allem Kinderuhren sowie Kinderbesteck sind sehr persönliche Geschenke“, so Karl Kielmayer.

Er gibt zudem einen Geschenktipp für Unentschlossene: „Bei uns erhalten Sie auch schön verpackte Gutscheine, die jederzeit einlösbar sind. Gönnen Sie sich etwas schönes und genießen Sie das Shoppen.“ imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019