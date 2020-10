Schwedische Invasion

Skandinavische Kolonie in Mannheim, Melsunger Pandemie-Profiteure – die etwas andere Saisonvorschau ( Teil 1 )

1. THW Kiel

Einst war es die legendäre Ostsee-Halle, dann wurde daraus der spröde Name Sparkassen-Arena. Und wie heißt sie nun, die Spielstätte des Kult-Clubs aus dem Norden? Wunderino-Arena. Wunder-Was? Wun-der-ino! Hinter dem Unternehmensnamen verbirgt sich ein Online-Casino, es kann also virtuell gepokert werden. Ins Risiko gehen muss der THW aber nicht. Mit dem dazugeholten – und nicht gewonnenen – Superstar Sander Sagosen gelingt locker die Titelverteidigung.

2. SG Flensburg-Handewitt

Er ist nicht mehr da. Holger Glandorf hat Schluss gemacht. Also nicht mit seiner Frau, sondern mit seiner Karriere. Champions-League-Gewinner, Meister, Pokalsieger wurde er mit der SG, mit 2406 Treffern ist der Linkshänder bester Bundesliga-Feldtorschütze aller Zeiten. Wenn die Flensburger künftig den Ball auf die rechte Rückraumseite passen, könnte man fürchten, dass da keiner steht – so groß ist die Lücke, die Glandorf hinterlassen hat. Aber: Da mit Franz Semper ein Nationalspieler als Nachfolger kommt, wird aus der Leerstelle keine Lehrstelle. Mit Magnus Rød ist zudem noch ein Hochkaräter da. Und wer Glandorf sehen will, muss nur „Amazon“ einschalten. Bald gibt es dort die Dokumentation mit dem unglaublich kreativen Titel „Inside SG Flensburg-Handewitt“ zu sehen.

3. Rhein-Neckar Löwen

Trainer Martin Schwalb fürchtet, dass er Schwedisch lernen muss. Sechs Spieler aus dem Königreich stehen bei den Löwen unter Vertrag – was irgendwie passt. Blau und gelb sind die Clubfarben, blau und gelb ist auch die schwedische Flagge. Ein Laden mit Spezialitäten aus der Heimat fehle ihm, witzelt Neuzugang Lukas Nilsson: „Vielleicht wäre das etwas für meine Frau.“ Potenzielle Kunden gäbe es gewiss genug. Wie auch immer: Es riecht danach, dass IKEA bald Hauptsponsor wird.

4. SC Magdeburg

In der Medien- und Marketingabteilung des SCM hatten sie in der Corona-Pause viel Zeit. Vielleicht auch Langeweile. Die Profis im 16-Mann-Kader kommen auf 1013 Tore in 1373 Länderspielen, rechneten die Bördeländer vor. „Alle haben schon für ihre Heimatländer gespielt“, heißt es stolz auf der Internetseite des Clubs. Und doch sitzt der prominenteste Magdeburger auf der Bank: Torwart-Trainer Tomas Svensson wurde als Spieler mit Schweden zweimal Weltmeister und dreimal Europameister. Auf Club-Ebene kommen sechs Champions-League-Titel dazu. Der Makel, dreimal das olympische Finale verloren zu haben, setzt ihm aber immer noch zu, wie der Ex-Löwe einst dieser Redaktion verriet. Dafür hat er aber, Achtung liebe Magdeburger, 331 Länderspiele bestritten und kein Tor erzielt.

5. Füchse Berlin

Endlich mal realistische Worte aus der Hauptstadt. Nach den Tiefstapel-Tönen der Vorjahre gehen die Berliner in die Offensive. „Unser Ziel sollte es sein, die großen Drei anzugreifen“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Wieder mit im Füchse-Kader: Simon Ernst, der nach drei Kreuzbandrissen innerhalb von 28 Monaten das nächste Comeback wagt. Vielleicht ist das schon jetzt die schönste Geschichte der Saison.

6. MT Melsungen

Der von einem Pharma- und Medizinbedarfs-Unternehmen großzügig alimentierte Club sollte keine finanziellen Sorgen haben. Denn noch nie zuvor dürften Desinfekionsmittel einen so reißenden Absatz gefunden haben wie in den vergangenen sieben Monaten. Einen Topkader hatten die Melsunger schon immer, mit Gudmundur Gudmundsson kam jetzt auch noch ein Toptrainer dazu. Das klingt nach einer keim-, äh . . . stressfreien Saison. Ach ne, aus dem Europapokal sind die Nordhessen ja schon raus.

7. Frisch Auf Göppingen

Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist den Schwaben gewiss. Sie sind der EHF-Pokal-Rekordsieger. 2011, 2012, 2016 und 2017 gewannen sie den zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb – und kein anderer Club wird ihnen ihre Bestmarke jemals streitig machen. Der EHF-Pokal wurde nämlich abgeschafft, er nennt sich nun European League. Und von der ist Frisch Auf ein Stück entfernt.

8. SC DHfK Leipzig

Jeder Sportler sollte einen Ausgleich haben. Löwen-Kapitän Uwe Gensheimer betreibt ein Bistro, sein Club-Kollege Andy Schmid hat ein Kinderbuch geschrieben. Und was macht Leipzigs Abwehr-Ass Bastian Roscheck? Der Wirtschaftspsychologe hat einen Job in der Personalabteilung bei einem Logistikriesen am Flughafen Leipzig/Halle angetreten. „Ich bin vom Typ her nicht so, dass ich nur Handball spiele. Das tut mir nicht gut – und meiner Frau auch nicht“, scherzt Roscheck. Auch dank seiner Ruhe wird der SC Achter.

9. TSV Hannover-Burgdorf

Die Niedersachsen verzichten freiwillig auf die Teilnahme an der European League. Aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen, teilte die TSV mit. Die gute Nachricht: Nach dem Verlust von Spielmacher Morten Olsen und dem Weggang von Timo Kastening müssen sie diese schwere Entscheidung im nächsten Jahr gar nicht erst treffen.

10. HC Erlangen

Die Erfahrung lehrt, dass im Sport nichts unmöglich ist. In der vergangenen Saison beschäftigten die Franken drei Trainer, was schon ungewöhnlich ist. Spektakulär wurde der stetige Wechsel aber erst durch die Amtszeit – wenn man das so nennen darf – von Rolf Brack. Gefühlt hatte der Trainer-Kauz, der sich selbst für einen Handball-Professor hält, noch gar nicht auf der Bank als Nachfolger von Adalsteinn Eyjólfsson Platz genommen, da war er schon wieder der Vorgänger von Michael Haaß. Ganze 24 Tage blieb Brack. Übrigens: Ex-Löwe Haaß ist noch da, er hat zur Sicherheit sein Studium der Elektrotechnik abgeschlossen. Damit lässt sich im Notfall bestimmt auch Geld verdienen.

