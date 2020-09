Sicher zur Schule kommen

Alleine? Viele Eltern sind unsicher, wenn es darum geht, das Kind selbstständig zur Schule laufen zu lassen. Andreas Bergmeier vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) rät Eltern, gegen Ende des Kindergartenjahres bereits anzufangen, den Weg mit den Schulanfängern zu üben. „Mit ein oder zwei Mal abgehen ist es nicht getan“, sagt der Experte. Wichtig ist: Klar mit dem Kind einen Weg festlegen und nicht davon abweichen. Zudem sollten Eltern den Fokus auf Sicherheit, nicht auf Kürze legen. Wenn das Kind dann alleine losgeht, sollte man die ersten Male in einigem Abstand folgen, rät der ADAC. So sieht man, ob es sich an das Erlernte hält. dpa/imp

