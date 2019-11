Stets in Bewegung

Ladenburg.Hinter dem inzwischen über 30 Mitarbeiter umfassenden Team der Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt liegt ein bewegtes Jahr.

Bauliche Gegebenheiten bei den Kunden vor Ort sowie die Größe und Last von beispielsweise Fensterelementen haben im sich zu Ende neigenden Jahr immer häufiger zum Einsatz des leistungsstarken LKW-Ladekrans geführt. Dieser hebt mühelos bis zu 1600 Kilogramm schwere Elemente über eine Wegstrecke von bis 34 Metern.

Mit viel Liebe zum Detail

Vom Kraneinsatz bis hin zur Fertigung individueller Möbelunikate – das Leistungsportfolio des Familienbetriebs reicht von der Fenster- und Rollladenmontage über das Verlegen von Parkett, den Einbau von Zimmer- und Haustüren bis hin zur Einzelfertigung von Maßmöbeln für Privat- und Gewerbekunden. Die Inhabergeführte Bau- und Möbelschreinerei ist bereits seit 2004 eine feste Größe in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im Bereich Innenausbau gestaltet, plant und fertigt das Team an seinem Firmensitz in Ladenburg für seine Kunden vollständige Einrichtungskonzepte mit viel Liebe zum Detail.

Im Bereich Bau dreht sich (fast) alles um das Fenster. Die Fachgebiete bei Großprojekten sind Bauelemente und Großserien für Planer und Bauträger. Das Kundendienstteam rückt immer dann aus, wenn es irgendwo plötzlich klappert, klemmt, pfeifft oder quietscht.

„Nutzen Sie die Erfahrung unseres alleine acht Meister umfassenden Teams und unseren leistungsstarken Maschinen- und Fuhrpark für Ihre (Bau-) Projekte im kleinen und großen Stil im Jahr 2020. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit“, freut sich Inhaber Heiko Schmidt auf die nächsten Projekte. imp/pr

