Verspielte Details

Kalt und grau, wird es in den nächsten Monaten – klar sehnen wir uns dann nach etwas Farbe und warmen Stoffen. Das gilt auch für die Schuhmode, die sich wieder besonders kuschelig zeigt. Zu den Trendschuhen gehören bequeme Boots, die sich als wahre Stylingkünstler entpuppen und mit vielen Details auffallen. Ob der Klassiker Chelsea-Boots in Lack-Optik, Westernboots mit runden Leisten und schrägem Absatz, Schnürboots mit derber, rutschfester Profilsohle oder Sock-Boots mit hohem Schaft: Die Trendschuhe sind bei Frauen beliebt, da sie nahezu zu jedem Outfit getragen werden können. Verspielt und feminin zeigen sie sich. Details wie Schmucksteine, Perlen, Rüschen sowie Fake-Fur-Elemente machen die Stiefel dabei zum Hingucker.

Wer top aktuell sein will, trägt die Boots mit auffallendem Animal-Print. Aber auch gedeckte, warme Töne, Marineblau und die Farbe Burgund, die sich besonders gut zu Weiß, Creme, Schwarz oder Altrosa macht, sind zu sehen. Harmonisch wirkt der Look, wenn sich Farbe oder Muster der Schuhe in der Oberbekleidung wiederholen. djd/imp

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.09.2019