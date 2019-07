Zauberhafte Sommer-Outfits

Direkt am Wahrzeichen der Stadt Lampertheim, der Domkirche, gelegen, bietet Soscha Tucker in ihrem Fachgeschäft eine bunte und vielfältige Auswahl an Mode, Schmuck, Accessoires und Dekoartikeln. Im Laden am Dom, der bereits seit über 30 Jahren existiert, finden Frauen seit drei Jahren vom Mode-Klassiker bis hin zu ausgefallenen Teilen alles, was ihren Kleiderschrank aufwertet. „Aktuell führen wir natürlich vermehrt Sommermode. Leichte Kleider, Blusen, luftige Hosen – meine Kundinnen finden sicherlich ein passendes neues Sommeroutfit“, so die Inhaberin des Ladens, die ausschließlich ausgewählte Marken in ihr Sortiment aufnimmt, denn „hier gibt es ausschließlich ökologisch hergestellte Kleidungsstücke, die aus hochwertigen und umweltfreundlich angebauten Rohstoffen hergestellt und nicht belastet sind.“

Selbstverständlich gibt es nach wie vor auch eine große Auswahl an Schmuckstücken. „Silberschmuck ist immer sehr gefragt, aber auch bunte Textilketten kommen so langsam. Der Sommerschmuck orientiert sich an Meeresmotiven. Ketten, Ohrringe und Ringe sind von einem maritimen Stil geprägt“, so Tucker, die beispielsweise Muschel-Ketten vertreibt.

Am besten einfach mit dem Fahrrad vorbeikommen oder das Auto auf den Parkplätzen vor dem Geschäft parken und sich in Ruhe umsehen. red/pr

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.06.2019