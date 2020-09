Zeitloser Genuss

Im Shop von Dürninger Classic finden Interessierte Zigarren in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, Größen und Preisen. Wird Hilfe bei der Auswahl benötigt, berät das fachkundige Personal gerne. Am 2. Oktober findet von 13 bis 20 Uhr nun ein ganz besonderes Event statt. Zigarrenspezialisten der Münchner Firma CigarKings bringen Zigarren mit, die auf der Außenfläche neben dem Center-Eingang des Dürninger Classic-Shops probiert werden können. Zusätzlich werden drei Whiskeys zur Verkostung angeboten, welche auch in der Dürninger Classic-Filiale erworben werden können. Wer mehr über das Zigarrenrauchen an sich oder die Marke CigarKings erfahren möchte, sollte das Event am 2. Oktober nicht verpassen.

Aufgrund der aktuellen Pandemie und der daraus hervorgegangenen Vorschriften ist eine Voranmeldung und das Ausfüllen eines Formulars im Dürninger Classic-Shop nötig. Es dürfen maximal fünf Kunden gleichzeitig am Stand sein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.09.2020