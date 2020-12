0:2 gegen Kiel - Nächste Niederlage für Schiele und SV

Sandhausen.Der SV Sandhausen geht mit großen Sorgen in die kurze Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga. Die Badener verloren am Sonntag mit 0:2 (0:0) gegen Spitzenreiter Holstein Kiel und kassierten dabei im fünften Spiel unter ihrem neuen Coach Michael Schiele bereits die vierte Niederlage. In der Tabelle liegen sie weiter auf Relegationsplatz 16. Jannik Dehm per Freistoß (70. Minute) und Janni Serra mit einem Handelfmeter (81.) trafen für die Kieler, die ihren fünften Sieg in Folge feierten.

In einer mäßigen ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, aber nur eine echte Großchance durch Fin Bartels (30.). Der frühere Bremer tauchte allein vor Sandhausens Keeper Rick Wulle auf, traf den Ball aber nicht richtig und schoss ihn letztlich weit über das Tor.

Nach der Pause hatten die Gastgeber Pech bei einem Lattentreffer von Dennis Diekmeier (60.). Zehn Minuten später schlenzte der Kieler Dehm den Ball aus rund 25 Metern sehenswert über die Mauer ins Tor. In der Schlussphase blockte Sandhausens Diego Contento den Ball im eigenen Strafraum mit dem Arm und sah die Rote Karte (81.), den fälligen Elfmeter versenkte der eingewechselte Serra zur Entscheidung.

