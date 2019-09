100 Punkte zum Einstand

TG s.Oliver Würzburg – BBC Coburg 100:88 (20:21, 29:25, 28:17, 23:25)

Würzburg: Pipiras (24 Punkte/4 Dreier), Obiesie (18/1), Weitzel (17), F. Fischer (9), Stechmann (8/2), Eisenberger (8), Leonhardt (7), Hadenfeldt (7/1), Francisco (2).

Es war ein völlig anderes Spiel als auf den Tag genau ein Jahr zuvor, aber der Sieger war derselbe: Die TG s.Oliver Würzburg hat das Heim-Frankenderby gegen den BBC Coburg zum Saisonstart der 2. Basketball-Bundesliga ProB Süd am Sonntag mit 100:88 (49:46) für sich entschieden. Top-Scorer der Partie war der ehemalige Würzburger Constantin Ebert, der an alter Wirkungsstätte 29 Punkte erzielte, aber von seinen Teamkollegen zu wenig Unterstützung bekam. Auf Würzburger Seite feierte der Litauer Rytis Pipiras mit 24 Zählern einen sehr starken Einstand.

Beide Teams gingen ersatzgeschwächt in das erste Saisonspiel: Bei Coburg fehlte der US-Amerikaner Onwas Princeton, beim Würzburger Farmteam waren Nils Haßfurther und Kapitän Julian Albus, der nach einer Verletzung zwar wieder fit ist, aber noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, zum Zuschauen verurteilt.

„Nicht gut verteidigt“

„Am Anfang hatten wir noch zu viele Ballverluste, weil die Abstimmung gefeht hat. Im zweiten Viertel haben wir auch nicht gut genug verteidigt, aber durch das starke dritte Viertel haben wir das Spiel verdient gewonnen“, sagte Tim Eisenberger, der mit acht Punkten und acht Korbvorlagen an einem „Double-Double“ schnupperte, nach der Partie.

„Es war ein typisches erstes Saisonspiel, vor allem am Anfang waren alle noch sehr nervös. Es ging viel rauf und runter, deshalb sind wir sehr froh, dass wir am Ende mit einem Sieg aus der Halle gegangen sind“, fasste TG Headcoach Eric Detlev das Geschehen zusammen. Die 100 Punkte machte schließlich kurz vor Schluss Jonas Weitzel voll, der am Ende auf 17 Punkte und 9 Rebounds kam. pw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019