147. British Open: Kaymer mit Tag eins «ziemlich zufrieden»

Mit zwei Schlägen mehr als Kaymer beendete Routinier Bernhard Langer seine erste Runde auf dem geteilten 72. Platz. Der 60-jährige Anhausener verspielte mit jeweils einem Schlagverlust an den Löchern 16 und 17 einen guten Start. Der älteste Spieler des Turniers muss sich am zweiten Tag steigern, um sich für die beiden Runden am Wochenende zu qualifizieren.

In ansprechender Form präsentierte sich Superstar Tiger Woods. Der 14-malige Major-Sieger aus Kalifornien startete wie Kaymer mit einer 71er-Runde auf dem geteilten 32. Rang ins Turnier. Bisher konnte der 42-Jährige die British Open dreimal gewinnen.

Einen Fehlstart legte der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson aus den USA hin. Der 34-Jährige kehrte nach einer schwachen 76er-Runde als 129. ins Clubhaus zurück. Johnson muss am Freitag eine extrem gute Runde spielen, um nicht vorzeitig auszuscheiden. Titelverteidiger Jordan Spieth aus den USA begann die British Open mit 72 Schlägen auf Position 50.