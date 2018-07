147. British Open: Molinari triumphiert - Langer begeistert

Anzeige

Carnoustie (dpa) - Italiens Golfstar Francesco Molinari ist der grandiose Sieger der 147. British Open.

Der 35-Jährige aus Turin triumphierte beim Traditionsturnier in Carnoustie mit einem Gesamtergebnis von 276 Schlägen vor Justin Rose (England), Rory McIlroy (Nordirland) sowie den US-Amerikanern Xander Schauffele und Kevin Kisner (alle 278). Für den ersten Major-Sieg und den größten Erfolg seiner Karriere erhielt Molinari die «Claret Jug»-Trophäe und ein Preisgeld 1,89 Millionen Dollar. Der Italiener hatte in den letzten Wochen bereits ein Turnier auf der US-Tour sowie das Top-Event der European Tour im englischen Wentworth gewonnen.

In Carnoustie sah es an dem spannenenden Finaltag zwischenzeitlich sogar nach einem Sieg von Superstar Tiger Woods aus. Nach der Hälfte der Schlussrunde lag der 42-jährige Kalifornier an der Spitze des Leaderboards. Doch dann unterliefen dem 14-maligen Major-Sieger bei dem auffrischenden Wind an der schottischen Küste mehr und mehr Fehler. Statt seinen 15. Major-Triumph zu feiern, beendete Woods das Turnier mit 279 Schlägen auf dem geteilten sechsten Platz.