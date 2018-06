17. Loch wird Kaymer zum Verhängnis

Anzeige

Pulheim.Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer muss trotz eines klaren Aufwärtstrends weiter auf seinen ersten Turniersieg seit vier Jahren warten. Der 33-Jährige aus Mettmann spielte beim European-Tour-Event in Pulheim bei Köln gestern eine 68er-Runde und beendete die mit zwei Millionen Euro dotierte BMW International Open mit insgesamt 279 Schlägen auf dem geteilten zweiten Rang. Der Sieg ging an den Engländer Matt Wallace, der auf dem Par-72-Kurs zum Abschluss eine starke 65er absolvierte und am Ende einen Schlag weniger als sein deutscher Konkurrent benötigte.

„Ich hatte leider einen Blackout zur falschen Zeit. Das ist für mich bitter, weil es gerade hier in Deutschland war“, sagte Kaymer und spielte auf das 17. Loch an. Dort vergab er die Chance auf den Sieg. Die erste Annäherung ging viel zu weit. „Das war einfach nur ein richtiger Scheißschlag“, sagte Kaymer.

Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer beendete das Turnier auf dem geteilten zwölften Platz. Die beiden Rheinländer waren hoffnungsvoll mit gleich vier weiteren schlaggleichen Profis als Führende auf die Schlussrunde gegangen. Ein Erfolg wäre für den Kaymer der erste Sieg seit seinem US-Open-Triumph im Jahr 2014 gewesen. Kieffer wartet weiter auf seinen ersten Sieg auf der European Tour überhaupt.