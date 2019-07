180 Jugendliche zeigten ihr Können

Ein Sichtungsturnier des Badischen Handballverbandes fand in Lauda statt. Ausrichter des Großevents war die HG Königshofen/Sachsenflur. Insgesamt 180 Jugendliche (Mädchen des Jahrgangs 2007 und Jungs des Jahrgangs 2006) zeigten an zwei Tagen ihr handballerisches sowie athletisches Können. Sportkreisvorsitzender Matthias Götzelmann. Er freue sich, dass in der Sportstadt Lauda-Königshofen ein solches Event stattfinde.

Für die Jugendlichen, die aus sechs badischen Kreisen angereist waren, ging es zunächst los mit Koordinations- und Athletikübungen. Am Nachmittag durften sie dann beim „6 gegen 6“-Handballspiel zeigen, was sie können.

Erstmals fand im Anschluss dann noch ein kreisübergreifendes Spiel statt, bei dem sich die Kreise Mannheim, Heidelberg sowie Neckar-Odenwald-Tauber mit den Kreisen Pforzheim, Bruchsal und Karlsruhe maßen. Ebenfalls zum ersten Mal ging es bei den Spielen nicht um die Platzierung, sondern der Fokus lag ganz auf der Talentsichtung.

Am zweiten Tag standen schließlich noch Grundspiele „3 gegen 3“ und „1 gegen 1“ auf dem Programm. Mit Spannung wurde im Anschluss das Sichtungsergebnis erwartet. Bei den Mädchen schafften es 25 Jugendliche ins Auswahlteam, bei den Jungs 31, darunter auch Johannes Gärtner vom TV Hardheim.

Der Abend stand ganz im Zeichen der Geselligkeit und des Teambuildings. Für die HG war die Ausrichtung der Sichtung ein Kraftakt. 30 Helferinnen und Helfer sorgten für die Verpflegung der Spieler. hg

