2.-Liga-„Farmteam“ empfängt Erfurt

Das erste Heimspiel der ProB-Rückrunde ist gleichzeitig das letzte Heimspiel des Jahres: Am heutigen Samstag um 20 Uhr sind die Erfurter Basketball Löwen im TGW-Sportzentrum Feggrube zu Gast. Die TG s.Oliver Würzburg will sich bei den Thüringern für die Auswärtsniederlage vor zwei Wochen revanchieren: In Erfurt mussten sie sich mit 81:91 geschlagen geben.

„Inzwischen haben sie sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und bleiben damit das heißeste Team der Liga“, betont Co-Trainer Sepehr Tarrah vor der Begegnung des 13. Spieltags der ProB Süd: „Durch ihre Kombination aus guten Einzelspielern und großem Selbstvertrauen ist das auch zuhause eine schwierige Aufgabe für uns. Wir wollen aber nach den beiden letzten Auswärtsniederlagen zeigen, dass wir vor eigenem Publikum sehr schwer zu knacken sind.“

In eigener Halle haben die Unterfranken allerdings erst ein Spiel verloren. pw

