26. Bauhaus-Juniorengala: Topleistungen in Serie

Die Auswahlkriterien sind hart. Saisonbestleistungen und Normerfüllungen waren zwar ausschlaggebend für eine Einladung zur 26. Bauhaus-Juniorengala, wer jedoch bei den kommenden internationalen Meisterschaften dabei sein will, musste am Samstag auf den Punkt fit sein. Denn nach dem Vorbild der us-amerikanischen Trials entscheidet allein das Abschneiden in Mannheim über die Fahrkarten zur

...