26 Schattenbilder: Hinweis auf Löws WM-Auswahl?

Zunächst dürfte Löw im Fußballmuseum mehr als 23 Spieler benennen, die am 23. Mai ins Trainingslager nach Südtirol reisen, um dort bis zum 7. Mai an ihrer WM-Form zu arbeiten. Am 4. Juni, zwei Tage nach dem Testländerspiel in Klagenfurt gegen Österreich, muss er dann seinen Kader auf die Turnierstärke reduzieren. Sind die 26 Schattenbilder ein Hinweis auf die Größe seines vorläufigen Aufgebots? An der Fassade wäre auch noch Platz für ein 27. Foto.

Der Gesundheitszustand von Kapitän Manuel Neuer nach seinem dritten Mittelfußbruch und langer Rehabilitation sowie von Jérôme Boateng, der eine schwere Muskelverletzung auskuriert, werden Löws Entscheidungen maßgeblich mit beeinflussen. Zuletzt meldeten sich auch die Stammkräfte Mesut Özil (Rückenprobleme) und Mats Hummels (Fußblessur) angeschlagen.