30 000 Kilometer durch Europa – doch das Happy End bleibt aus

Acht Monate sind seit der Finalniederlage gegen Dinamo Sassari vergangen, doch Trainer Denis Wucherer ist noch immer ganz begeistert von der „Europareise“ der Basketballer von s.Oliver Würzburg: „Ich muss zugeben, dass der Europe-Cup großen Spaß gemacht hat.“

Vergessen sind heute offenbar die ganzen Strapazen, die das „internationale Abenteuer“ mit sich gebracht hat. Vom Losglück waren die Würzburger nämlich nicht gerade verfolgt. Weite Reisen mussten in Kauf genommen werden, zum Beispiel ins russische Saratov oder in die Türkei nach Sakarya beziehungsweise nach Karsiyaka. Auch die Fahrten nach Prishtina, Sassari und ins rumänische Oradea waren nicht von Pappe. Gibt man alle zehn Reiseziele in einen Entfernungsrechner im Internet ein, kommt man insgesamt, also hin und zurück, auf 30 184 „Straßen“-Kilometer (siehe Infobox). Selbst wenn man in Betracht zieht, dass sieben Mal geflogen wurde (was meist „kürzer“ ist) kommt man auf rund 25 000 „Reise“-Kilometer.

Doch die damit verbundenen Anstrengungen verblassen mit der Zeit im Vergleich zum Gesamteindruck, den die „Europareise“ hinterlassen hat. „Solche Spiele sind gut, solche Spiele sind wichtig“, sagt Denis Wucherer heute. „Da erlebt man viel, auch auf den Reisen. Da werden Geschichten geschrieben und Helden geboren.“ Der 46-jährige Coach gibt zu, dass er in der aktuellen Saison, in der Würzburg nicht auf europäischer Ebene spielt, etwas vermisst: „Natürlich hätte ich viel lieber wieder international gespielt.“

16 Siege in 20 Partien

Insgesamt 20 Partien haben die Würzburger Basketballer im Europe-Cup bestritten. Angefangen hat alles mit einem 82:69-Auswärtssieg beim rumänischen Meister CSM CSU Oradea, für das bittere Ende sorgte schließlich die knappe 79:81-Rückspiel-Niederlage im Finale gegen Dinamo Sassari. 3140 Zuschauer in der ausverkauften s.Oliver-Arena sorgten dabei für eine prickelnde Atmosphäre, wie man sie wohl seit dem legendären Halbfinaleinzug um die Deutsche Meisterschaft 2012 in Würzburg nicht mehr erlebt hat.

Liebe auf den ersten Blick war es allerdings nicht, was die Würzburger Basketballfans für den Europe-Cup empfunden haben. In der ersten Gruppenphase erreichte die Zuschauerzahl gerade so den vierstelligen Bereich. Doch von Sieg zu Sieg (insgesamt gewannen die „Baskets“ auf internationalem Parkett 16 von ihren 20 Spielen) wurde die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ständig größer.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.12.2019