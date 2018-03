40. Hallensportfest des ETSV

Anzeige

Zum 40. Mal veranstaltet die Leichtathletik-Abteilung des ETSV Lauda das Schüler-Hallensportfest in der Stadthalle Lauda und eröffnet damit die Wettkampfsaison der Leichtathleten. Beginn ist am Sonntag, 4. März, um 11 Uhr. Die Schüler und Schülerinnen im Alter von 8 bis 15 Jahren messen sich im Sprint, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen und Rundenlauf zwischen 600 und 1000 Meter. Den Abschluss bilden gegen 16 Uhr die Staffelwettbewerbe, die stimmungsmäßig immer einen Höhepunkt darstellen. Meldungen können noch bis zum heutigen Mittwoch vorgenommen werden (E-Mail: anmeldung-etsv-lauda@gmx.de). Nachmeldungen sind auch noch am Veranstaltungstag bis 10 Uhr möglich. Bild: ETSV