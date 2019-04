400 Athleten erwartet

Anlässlich des Walldürner Stadtjubiläums richtet der Goju-Ryu-Karatebund Deutschland am 4. Mai den Internationalen Goju-Ryu-Cup in der Nibelungenhalle der Wallfahrts- und Garnisonsstadt Walldürn aus.

Verantwortlicher Ausrichter ist die Sportkarate-Abteilung der Eintracht 93 Walldürn mit seinem bewährten Organisationsteam.

Internationales Turnier

Bei diesem hochkarätigem Turnier werden 350 bis 400 Athleten aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern erwartet.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister der Stadt Walldürn und den offiziellen Vertretern des Goju-Ryu-Karatebundes Deutschland beginnen ab 9 Uhr die spannenden Wettkämpfe.

Zuerst Kata, danach Kumite

Am Vormittag sind die Kata-Wettkämpfe in allen Altersklassen vorgesehen. Unter Kata versteht man eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen besteht und im Karate gegen imaginäre Gegner geführt werden. Am Nachmittag folgen die Kumite-Wettkämpfe, bei denen zwei Karatekämpfer und -kämpferinnen gegeneinander antreten. sti

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019