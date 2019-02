44 Mannschaften am Start

Ab 17. März heißt es wieder für die Kleinkaliber-Sportgewehrschützen aus den Mitgliedsvereinen des Badischen Sportschützenverbandes, sich in Rundenwettkämpfen zu bewähren. Eingeteilt in die Verbands-, Landes- und Regionalklasse starten dabei 44 Mannschaften. Die Klassen mit den Mannschaften aus der Region: Verbandsklasse Ost: SV Binau, KKS Hüffenhardt, TSV Marbach und KKS Stein am Kocher.

Landesklasse Ost: SV Limbach, TSV Marbach II, KKS Osterburken und SV Schweinberg.

Regionalklasse Ost: SG Buchen, SSV Lindach, SVG Schefflenz und SGi Walldürn.

Die Wettkampftermine sind 17. und 31. März, 14. und 28. April sowie 5. und 19. Mai. bs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019