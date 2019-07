450 Teilnehmer beim Mountainbike-Rennen

Das 16. Külsheimer „12-Stunden-MTB-Rennen“ mit dem FC Külsheim und dessen „Förderverein 2003“ als Veranstalter erwies sich am Samstag erneut als ein Volltreffer hinsichtlich sportlicher Leistung und emotionaler Begeisterung. 450 Fahrerinnen und Fahrer sowie mehrere Hundert Helfer in allen Bereichen bildeten eine Gemeinschaft, die zusammen einen tollen Tag erlebte. Einen ausführlichen Bericht sowie die Renn-Ergebnisse lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe. hpw/Bild: Hans-Peter Wagner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019