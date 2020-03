5 x 2 Karten für das Frankenderby

Die Hakro Merlins Crailsheim sind in der Basketball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde und streben mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Play-Offs. Die Truppe hat sich in der Spitzengruppe fest etabliert und empfängt am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr in der Arena Hohenlohe in Ilshofen zum Frankenderby s’Oliver Würzburg, das ebenfalls beste Chancen hat, in die Endrunde der besten acht Teams einzuziehen.

Die Fränkischen Nachrichten verlosen für diese spannende Partie 5 x 2 Karten, darüber hinaus fünf Bildbände unter dem Motto „The Beast is back!“ des Bad Mergentheimer Fotografen Philipp Reinhard, der auch bereits erfolgreich mit Dirk Nowitzki und Lukas Podolski zusammengearbeitet hat. ktm

