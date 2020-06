61 Prozent der Mannschaften haben zurückgezogen

An der Wettspielrunde des Württembergischen Tennis-Bundes, die als Alternative für die eigentliche geplante WTB-Verbandsspielrunde in der Sommersaison 2020 ausgetragen wird, nehmen knapp 39 Prozent der gemeldeten Teams teil. Los geht es in der Kalenderwoche 26 (24. bis 28. Juni)

In rund drei Wochen startet im Verbandsgebiet des Württembergischen Tennis-Bundes die Spielrunde im Sommer 2020, wenn auch unter anderem Namen – eine „WTB-Wettspielrunde“ mit der Situation angepassten Durchführungsbestimmungen. „Wir haben uns dafür entschieden, diese Spielmöglichkeit für unsere Vereine im Sommer anzubieten, damit diejenigen, die wollen, auch Tennis unter Wettkampfcharakter spielen können. Wichtig für uns als Verband war dabei, dass die Teilnahme an der WTB-Wettspielrunde freiwillig ist und unter erleichterten Rahmenbedingungen stattfindet“, erklärt Verbandspräsident Stefan Hofherr.

Knapp 6600 Teams gemeldet

Insgesamt werden in diesem Sommer rund 2500 von ursprünglich knapp 6600 gemeldeten Teams an der WTB-Wettspielrunde teilnehmen. Dise entspricht in etwa einem Wert von 39 Prozent. „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass der Zuspruch größer ist, respektieren jedoch die Entscheidung jedes Vereins bzw. jedes Teams, in diesem Jahr nicht an der Spielrunde teilzunehmen. Für alle gemeldeten Teams hoffen wir, dass der Spaß am Tennissport im Vordergrund steht und dass alles reibungslos über die Bühne geht“, sagen Verbandssportwart Rolf Schmid stellvertretend für die Aktiven und Senioren sowie Verbandsjugendwart Stefan Böning.

Aktuell arbeiten die Mitarbeiter des WTB an der Anpassung der Spielpläne und Gruppeneinteilung, die dann zeitnah auf der WTB-Homepage unter www.wtb-tennis.de/spielbetrieb veröffentlicht werden. Die Runde beginnt in der Kalenderwoche 26 zwischen dem 24. und 28. Juni. Der WTB hat den geplanten Beginn vorausschauend um eine Woche nach hinten verlegt, da die offizielle Freigabe des Spielbetriebs von Seiten der Landesregierung derzeit noch nicht vorliegt. „Doch keine Sorge, bis zu diesem Termin wird alles vorliegen“, ist Rolf Schmid zuversichtlich. Alle Termine sind nur als Rahmenspielplan zu sehen, da die beteiligten Teams in der Sommersaison die Gelegenheit haben, ihre Spiele flexibel im Zeitraum bis zum 30. September zu verlegen.

Am größten sind die Teamrückzüge bei den Senioren (70,3 Prozent) am geringsten bei den Aktiven (49,9 Prozent). Genauere Informationen gibt es bald auch „aus Baden“. ala

