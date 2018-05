Ärger über Zwayer - Referee bei WM wieder im Video-Fokus

Anzeige

Berlin (dpa) – Nach dem Bayern-Ärger über den versagten Elfmeter steht Schiedsrichter Felix Zwayer bei der WM in einem Monat schon wieder im Fokus.

Als einer von 13 Unparteiischen ist der 37-Jährige bei der Fußball-Weltmeisterschaft ausgerechnet als Video-Schiedsrichter im Einsatz - und dürfte sich weniger Aufregung als an seinem Geburtstag beim DFB-Pokalfinale wünschen. Dass er in der Nachspielzeit auch nach Studium der Bilder nicht auf Foul von Frankfurts Kevin-Prince Boateng an Javi Martinez erkannte, erzürnte die Münchner und erleichterte den Sensationssieger.

«Ich treffe ihn, wenn er Elfmeter gibt, kann ich mich nicht beschweren», gestand Boateng mit hoch geschobener Sonnenbrille in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. «Natürlich habe ich da gezittert.» Und Eintracht-Keeper Lukas Hradecky wollte sich gar beim Referee bedanken. «Wenn ich den Felix sehe, dann biete ich ihm ein Bier an», scherzte der Finne.