Özil redet – aber nur über das Wetter in Singapur

Dabei gäbe es wirklich genügend Fragen. Man wüsste zum Beispiel gern, welche Sätze in der dreiteiligen Erklärung von Özil selbst stammen und nicht von seinem Berater Erkut Sögüt, wie viele vermuten. Und was er von den Vorwürfen hält, dass er es seit seinem Treffen mit Recep Tayyip Erdogan an jeglicher Selbstkritik fehlen lasse. Und auch davon, dass die meisten Ex-Kollegen aus der Nationalmannschaft in der Angelegenheit bislang doch sehr still sind.

Tatsächlich hat sich von den Nationalspielern bislang kaum jemand zu Özils Rücktritt geäußert, genauso wenig wie Bundestrainer Joachim Löw. Ausnahmen sind Jérôme Boateng, Julian Draxler und Antonio Rüdiger. Viele halten das Thema inzwischen wohl für zu heiß. Antworten werden gleich abgelehnt, bleiben aus oder werden doch noch zurückgezogen. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018