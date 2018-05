Über Mannheim zur WM

Anzeige

Mannheim.Der Dressur-Nachwuchs hat zum Auftakt der Mannheimer Pferdewoche das MVV-Stadion aufgewärmt, ab heute übernehmen Olympia- und Paralympics-Sieger, Welt-, Europa- und Asienmeister aus 33 Nationen aller fünf Kontinente das Kommando beim 55. Maimarkt-Turnier. Erstmals sind Reiter aus Südkorea, Puerto Rico und dem Libanon am Start.

Weil im September die Weltreiterspiele in den USA anstehen und auch Weltranglistenpunkte verteilt werden, ist Mannheim am Beginn der Freiluftsaison für viele Stars der Szene ein Muss. Ganz besonders für die deutschen Equipen im Springreiten und in der Dressur, denn in Mannheim findet die erste WM-Sichtung statt. Im Parcours ist „Die Badenia“ die Qualifikation, in der Dressur der Grand Prix.

Mit Christian Ahlmann und Isabell Werth sind die Titelverteidiger erneut am Start. Sollte der 44-Jährige aus Marl auf seinem Schimmel Colorit wieder gewinnen, wäre es für beide der dritte Badenia-Sieg – wenn auch nicht gemeinsam. Denn der Olympiadritte von Rio sattelte 2010 Lorenzo und Colorit wurde 2013 von David Will geritten. Lars Nieberg (Sendenhorst), Tiffany Foster (Kanada), der Badenia-Zweite des Vorjahres Karim Elzoghby (Ägypten) und Ellen Whitaker aus der britischen Whitaker-Dynastie sind jedoch starke Konkurrenten.