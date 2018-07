Über Tourmalet und Aubisque: Letzte Chance für Kletterer

Anzeige

Lourdes (dpa) - Ein letztes Mal stehen bei der 105. Tour de France heute die Kletterer im Fokus.

Auf der Bergetappe in den Pyrenäen mit dem berühmten Anstieg auf den Tourmalet geht es neben dem Tagessieg vor allem um die Frage, ob Geraint Thomas als Gesamtführender noch einmal in Bedrängnis gebracht werden kann.

DIE STRECKE: Die 19. Etappe führt über 200,5 Kilometer vom Wallfahrtsort Lourdes nach Laruns mitten in die Pyrenäen. Dabei sind sechs Berge zu bewältigen. Am heftigsten werden die Anstiege hoch auf den Col du Tourmalet und den Col d'Aubisque, beide sind mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad klassifiziert. Auch der Col d'Aspin (1. Kategorie) kurz vor dem Tourmalet wird die Fahrer fordern. Nach dem Aubisque steht eine 20 Kilometer lange Abfahrt ins Ziel an.