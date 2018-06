Überraschende Bronzemedaille für Jonas Frieß

Anzeige

Jonas Frieß vom TV Bad Mergentheim hat mit tollem Kampfgeist und mentaler Stärke bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mit einer Gesamtpunktzahl von 2111 völlig überraschend die Bronzemedaille im Schwimm-Mehrkampf Freistil.

Der 12-jährige Jonas Frieß ging sehr gut vorbereitet in seinen Saisonhöhepunkten, bei denen Nachwuchstalenten aus ganz Deutschland am Start waren. Da er am „Schwimm-Mehrkampf Freistil“ teilnahm, hatte er ein sehr umfangreiches Programm (100, 200 und 400 Meter Freistil sowie 50 Meter Kraul-Beine und 200 Meter Lagen an vier aufeinanderfolgenden Tagen zu absolvieren. Hierbei werden die Zeiten der Einzelstrecken in Punkte umgerechnet und addiert. Die Punkte über die Strecke „Kraul-Beine“ werden mit dem Faktor 3 multipliziert.

Die erste Strecke waren die 400 Meter Freistil. Hier schlug Jonas Frieß in neuer Bestzeit nach 4:44,45 Minuten an und hatte sich mit Platz fünf eine sehr gute Ausgangsposition für die kommenden Strecken verschafft. Über 50 Meter Kraul-Beine (40,76 Sekunden) und 100 Meter Freistil (1:02,96 Minuten) steigerte er seine Leistungen ebenfalls und belegte im Mehrkampf zwischenzeitlich schon Platz drei.