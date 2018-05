Übungsspiel in Eppan: Neuer testet als U20-Torwart

Anzeige

«Er hat auch einiges auf das Tor bekommen und er hat ein paar sehr gute Paraden dabei gehabt», berichtete Schneider. Der 32 Jahre alte Bayern-Profi soll am Samstag in Klagenfurt gegen Österreich sein erstes Länderspiel seit Oktober 2016 bestreiten. Danach will Löw entscheiden, ob Neuer hundertprozentig fit ist und mit nach Russland geht.

«Ich habe schwer in die Röhre geguckt, als Manuel nach seiner Verletzung sofort wieder durch die Bude geflogen ist. Seine Ausstrahlung ist einmalig. Er ist der Beste», erklärte Bayern-Kollege Niklas Süle. Auch der DFB-Trainerstab räumt Neuer eine Sonderstellung zu. «Wenn ein Torwart so unfassbar gut ist, möchte man ihm die Tür so lange wie möglich offen halten», sagte Schneider.