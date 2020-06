Ab sofort ist Doppel wieder erlaubt

Die Bemühungen der Tennislandesverbände haben Früchte getragen: Am 4. Juni erreichte den WTB-Präsident Stefan Hofherr und den BTV-Präsidenten Stefan Bitenc von Baden-Württembergs Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann, die darin bestätitgt, dass ab sofort wieder im Tennis Doppelspiel erlaubt ist. Nun gilt es, auch die kommenden Verordnungen abzuwarten, um weitere Entscheidungen zur Sommerrunde treffen zu können.

Auszüge aus dem Brief

Hier einige Auszüge aus dem Brief der Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg:

„In den vergangenen Wochen hatten Sie sich mit Ihrem gemeinsamen Schreiben an mich gewandt und auf die Situation des Tennissports in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Dabei war es Ihnen ein wichtiges Anliegen, dass das Spiel im Doppel wieder zugelassen wird. Die Strategie der Landesregierung, in zeitlich klar definierten Schritten wieder mehr Freiräume im sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben zuzulassen, ist bis jetzt aufgegangen. Trotz der Lockerungen ist ein flächendeckender Wiederanstieg der Zahl der Neuinfektionen nicht erfolgt.

Diese erfreuliche Entwicklung ermöglicht es uns, auch Einzelanliegen neu zu bewerten und im Zuge der Auslegungszuständigkeit des Kultusministeriums anders zu entscheiden als bisher. Hierzu zählt auch das Tennisspiel im Doppel, das ab sofort wieder zulässig ist. Es freut mich sehr, dass die Tennisbegeisterten im Land diesen schönen Sport wieder im Doppel ausüben können.“ ala/red

Info: Weitere Informationen gibt es auch auf den Homepages der beiden Verbände.

