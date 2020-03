Abbruch erst am Sonntagmorgen

Dortmund.Um 10.08 Uhr war der Spuk vorbei – das Geisterturnier in der Dortmunder Westfalenhalle wurde am Ende doch noch abgebrochen. Bis zum Sonntagmorgen war die Drei-Sterne-Veranstaltung ein Kuriosum der besonderen Art: das einzige internationale Event des olympischen Sports, das trotz der Corona-Pandemie am Wochenende in Deutschland stattfand.

Nachwuchs-Dressurreiterin Sophie Dammeyer war die letzte Siegerin des viertägigen Turniers, ehe der Veranstalter den Abbruch verkünden musste. Kurz nach zehn war die Verfügung der Stadt eingetroffen. „Eine Absage hätte uns rund 600 000 Euro gekostet. Mit der Möglichkeit unter Auflagen das Turnier durchzuführen, ist der Verlust zumindest zu verringern. Gleichzeitig konnten wir die Auflagen der Behörden guten Gewissens umsetzen“ so Veranstalter Kaspar Funke. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020