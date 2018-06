Abele findet sein Lachen wieder

Anzeige

Das Siebenkampf-Trauma bei der ersten EM-Ausscheidung in Götzis hat Carolin Schäfer gut weggesteckt. Dort hatte sie drei ungültige Versuche im Kugelstoßen produziert. „Das war eine riesige Last“, sagte die 26 Jahre alte EM-Medaillenkandidatin aus Frankfurt, die mit ihrer Punktzahl hinter Nafissatou Thiam (Belgien) auf Platz zwei der europäischen Bestenliste vorrückte – und in Berlin viel vor hat: „Wenn man über 6500 Punkte aus der Hose schütteln kann, will man mehr.“

Beim Meeting in Tübingen ließ Nadine Gonska von der MTG Mannheim ihre Klasse aufblitzen. Über 400 Meter bestätigte die 28-Jährige in 52,06 Sekunden die EM-Norm. „Jetzt zeigt sich, dass die Umstellung von der kurzen Sprintstrecke auf die Stadionrunde die richtige Entscheidung war“, jubelte sie.

„Das war eine fantastische Leistung“, lobte Gonskas Heimtrainer Rüdiger Harksen. „Nadine hat nicht nur eine deutsche Jahresbestzeit aufgestellt, sondern auch ihre nationale Rivalin Laura Müller distanziert. Zudem lag sie nur eine Hundertstelsekunde hinter der Polin Iga Baumgart, die auf europäischer Ebene ein Kaliber ist.“ Gonska überzeugte dermaßen, dass die Athletin und ihr Coach entschieden, dass sie am kommenden Sonntag im Rahmen der Bauhaus-Juniorengala im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion über 400 Meter startet. „Nadines starke Vorstellung in Tübingen war ein weiterer Schritt nach vorne, jetzt soll die 52-Sekunden-Marke fallen“, erklärte Harksen.

In seiner Funktion als Leistungssportchef der MTG freute er sich auch über die Resultate von Jacqueline Otchere. Die 22-jährige Stabhochspringerin gewann mit persönlicher Bestmarke von 4,40 Metern den Himmelsstürmer-Cup in Zweibrücken. „Sie hat ihren Hausrekord um zehn Zentimeter verbessert und die komplette deutsche Konkurrenz hinter sich gelassen – Hut ab“, sagte Harksen. Lediglich fünf Zentimeter fehlen Otchere noch zur Norm für die EM in Berlin (4,45 m). „Ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet, das kommt total überraschend für mich. Ich will die fünf Zentimeter noch draufpacken“, sagte sie, betonte aber auch: „Die EM ist und bleibt ein Traum.“ Druck mache sie sich nicht.

Während sich Stabhochspringer Raphael Holzdeppe bei seinem Sieg (5,81 m) in EM-Form präsentierte, finden die kontinentalen Titelkämpfe in Berlin ohne Lisa Ryzih statt. Die 29-jährige Ludwigshafenerin muss die Saison wegen eines Teilrisses der Achillessehne abschreiben. dpa/cr

