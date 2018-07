Abenteuer nach dem Absturz

Anzeige

Video Sport Uerdingen: Großkreutz will 'in den nächsten 3 Jahren aufsteigen' Der ambitionierte Drittligist KFC Uerdingen startet am Sonntag zum ersten Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching in die Saison. Das Team um Kevin Großkreutz braucht einen guten Start für den Aufstieg. Der ambitionierte Drittligist KFC Uerdingen startet am Sonntag zum ersten Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching in die Saison. Das Team um Kevin Großkreutz braucht einen guten Start für den Aufstieg.

Großkreutz wiederum, der als waschechter Dortmunder in den Sozialen Netzwerken besonders gern gegen den ungeliebten Revierrivalen Schalke 04 stichelt, musste sich nach seinem spektakulären Absturz in die Fußball-Niederungen entsprechend viel Hohn, Spott und Häme anhören. Wer gerne austeilt, muss eben auch einstecken können - auch wenn der Konter des früheren Bundesligaspielers nicht auf sich warten ließ. Der 30-Jährige reagierte - natürlich auf Instagram: „Ich möchte gar nicht mehr so viel schreiben oder erzählen. Warum? Weshalb? Was andere schreiben oder reden, interessiert mich eh ‘nen Scheiß!“

Dennoch: In Zukunft möchte der Weltmeister nicht mehr nur im Internet Akzente setzen, sondern endlich auch wieder auf dem Feld. Und deswegen sieht er im Drittliga-Engagement auch keinen tiefen Fall, sondern eine Chance auf einen Neuanfang in der Nähe seiner Heimat. „Am Ende ist es immer ein Paket, das aus mehreren Faktoren besteht, das den Ausschlag gegeben hat. Dass es für mich in Darmstadt nicht so weitergehen würde, ist ja bekannt. Es gab Gespräche mit Herrn Ponomarev persönlich und dem Trainer. Das Konzept, das hier verfolgt wird, hat mich überzeugt. Ich glaube, dass ich helfen kann, die Ziele zu erreichen. Nach den Stationen Istanbul, Stuttgart und Darmstadt kann ich jetzt wieder in Dortmund wohnen. Ich bin verheiratet, habe eine zweijährige Tochter“, sagte er der „Rheinischen Post“ und verriet, dass sich sein einstiger sportlicher Ziehvater und jetziger Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bei ihm gemeldet habe. Beide kennen sich aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten: „Jürgen Klopp ist über die Jahre zu einem Freund geworden. Er hat mir zum Wechsel nach Uerdingen gratuliert und gesagt, dass ich jetzt Gas geben soll.“

Fest steht: Der zweifache deutsche Meister und Ex-Nationalspieler ist das größte Zugpferd der 3. Liga, die am Freitag (19 Uhr) mit der Partie des Karlsruher SC bei Eintracht Braunschweig startet. Und schon dieses Duell der Aufstiegskandidaten zeigt, dass die 3. Liga mit ihren vielen Traditionsclubs so attraktiv wie noch nie ist - zumal keine der ungeliebten Zweitmannschaften dabei ist. „Es kommen zwei sehr interessante Absteiger dazu - und auch die Aufsteiger haben ihren Charme und Reiz“, sagte Alois Schwartz, der Trainer des Karlsruher SC, dem „Kicker“ und schwärmte: „Das sind alles Vereine, die vor nicht allzu langer Zeit noch in der Bundesliga gespielt haben. Sie bereichern die 3. Liga.“

Martin Bader, Sportvorstand des 1. FC Kaiserslautern, spürt trotz des Niedergangs des pfälzischen Vereins eine „gewisse Elektrizität bei den Fans“. Trotz der Dauerkrise ist auch beim FCK das Interesse groß. Rund 13 000 Dauerkarten haben die Lauterer bislang verkauft - und damit nicht weniger als in der zurückliegenden Zweitligasaison. Direkt am Samstag (14 Uhr) kommt es zum Duell mit 1860 München. Das klingt nach Bundesliga, der FCK rechnet mit 40 000 Zuschauern.

Alle wollen raus

Doch bei aller Begeisterung: Lange aufhalten will sich niemand in der 3. Liga. Der FCK peilt den Aufstieg mit einem satten 5-Millionen-Euro-Budget an - er ist der Ligakrösus und möchte allein schon aus finanziellen Gründen raus aus der Drittklassigkeit. Die jüngsten Insolvenzen von Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC zeigen, dass ein Dauerdasein in dieser Liga die Existenz bedroht.

Diese Sorgen hat der KFC Uerdingen momentan nicht. Der Club ist dank Ponomarev wirtschaftlich gut aufgestellt und deswegen einer der Aufstiegsfavoriten. Die Partien der Krefelder werden künftig natürlich auch im Dortmunder „Mit Schmackes“ gezeigt, wie Großkreutz verspricht: „Samstags spielt die 3. Liga zeitlich vor der Ersten. Das passt.“ Und in der nächsten Runde soll ja dann ohnehin die 2. Liga gezeigt werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018