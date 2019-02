Abgezockt zum nächsten Titel

Mannheim.Für den Herausforderer SVG Lüneburg war der seit gestern nun 16-fache Pokalsieger VfB Friedrichshafen im DVV-Pokalfinale in Mannheim eine Nummer zu groß. Bei der deutlichen 23:25, 18:25 und 16:25-Niederlage in der Mannheimer SAP Arena vor 10 287 Zuschauern zeigten die Volleyballer des VfB eine abgezockte Leistung und ließ sich auch im engen ersten Satz nach langem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Nach verwandeltem Matchball zum dritten Pokalsieg in Folge kannte die Freude keine Grenzen mehr. Vor ihrem Fanblock feierten die „Häfler“ in ihren blauen Pokalsieger-Shirts den Triumph. „Das war eine atemberaubende Kulisse, das gibt es nur einmal im Jahr – und zwar hier“, kommentierte Nationalspieler David Sossenheimer die großartige Unterstützung von den Rängen in der Quadratestadt.

Zu Beginn hatten die zunächst zu fehlerhaft agierenden Friedrichshafener allerdings Probleme, in die Partie zu finden. Die erste Auszeit musste dann auch ihr Trainer Vital Heynen beim Stand von 9:11 nehmen. Die SVG baute den Vorsprung danach sogar noch weiter aus und führte 20:17.

Je näher das Satzende und der mögliche Gewinn kamen, desto mehr leichte Fehler schlichen sich allerdings bei den Lüneburgern ein. Reihenweise verschlugen die SVG-Spieler ihre Aufschläge und brachten dadurch die Friedrichshafener zurück ins Spiel. Außenangreifer David Sossenheimer kam in Schwung und ermöglichte mit einem gefühlvollen Schlag über den Block den wichtigen 22:22-Ausgleich. Weitere Aufschlagfehler der SVG sorgten für den wichtigen Satzgewinn der Friedrichshafener.

„Dass wir den ersten Satz gewonnen haben, obwohl wir nicht optimal gespielt haben“, bezeichnete Libero Markus Steuerwald als Knackpunkt in dem bis dahin ausgeglichenen Duell. Beflügelt durch die etwas glückliche Satzführung fand das von Vital Heynen gecoachte Team endlich zu seinem gewohnten Rhythmus. „Erst in Satz zwei und drei haben wir gespielt, wie wir uns das wünschen“, gestand der Erfolgscoach die Startprobleme ein.

Die folgenden beiden Sätze dominierte der VfB, angeführt von zwei überragenden Außenangreifern. David Sossenheimer mit Übersicht und Athanasios Protopsaltis mit seiner gewaltigen Sprungkraft zogen den Lüneburgern nach und nach den Zahn.

Komfortabel – mit 25:18 – gelang der nächste Satzgewinn und auch Satz drei war mit 25:16 eine klare Angelegenheit zugunsten des VfB Friedrichshafen.

Getragen von dieser Gänsehaut-Stimmung in der Arena gelang bei den Frauen dem SSC Schwerin ein souveräner 3:0-Sieg gegen die MTV Stuttgart. Im Duell der beiden deutschen Champions-League-Teilnehmer glückte dem Team von Trainer Felix Koslowski mit 25:21, 25:21 und 25:20 die Revanche. Im Pokalfinale 2017 erlebte der SSC eine bittere Niederlage nach einer 2:0-Satzführung eben gegen diese Stuttgarterinnen. Auch diesmal lief alles nach Plan und die ersten beiden Sätze gingen nach Schwerin. Vor allem die Kroatin Beta Dumancic und Lauren Barfield im SSC-Mittelblock erwiesen sich als unüberwindbare Mauer. Zudem zeigten beide im Angriff ihre Raffinesse und punkteten in den entscheidenden Momenten. Manch einen erinnerte die Dominanz an das Duell vor zwei Jahren, doch dieses Mal gab es für Stuttgart keinen Weg zurück ins Spiel.

„Ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben“, zeigte sich SSC-Zuspielerin Denise Hanke stolz auf ihre nervenstarke Mannschaft. Als die Konfettikanone bereits in die Arena gerollt wurde und die Stuttgarterinnen auf 18:20 verkürzten, hätte das Spiel noch mal kippen können, doch der SSC hielt dem Druck stand. Nach sechs Jahren langen Wartens durften die mitgereisten Anhänger den inzwischen sechsten Pokaltriumph bejubeln. Zur Freude aller Schweriner hüllte die Konfettikanone diesmal ihre Spielerinnen in golden schimmerndes Konfetti – und das hoch verdient.

