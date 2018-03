Abkehr vom strengen Kurs

Anzeige

Pyeongchang.Jeden Tag verschickt das Internationale Paralympische Komitee Mitteilungen, die das Wachstum seiner Weltspiele belegen sollen. Mehr Sportler, mehr Nationen, mehr Fernsehzuschauer. Routinemäßig wird auch eine Notiz über die Erhöhung der Dopingkontrollen unter die Leute gebracht, bei den aktuellen Winterspielen in Pyeongchang werden es 600 sein. Jenseits dieser Rekordmeldung offenbart das IPC allerdings wenig Substanz zum Thema.

Deutlich wird das an der Russin Michalina Lisowa. Die sehbehinderte Biathletin hatte 2014 in Sotschi sechs Medaillen gewonnen, davon drei in Gold. Später tauchte ihr Name im McLaren-Report auf, der das staatlich gestützte Dopingsystem in Russland analysiert. Demnach sollen vier Urinproben bei Lisowa den Verdacht der Manipulation nahelegen. Trotzdem wurde sie am Mittwoch kurzfristig für Pyeongchang zugelassen, bei ihrem ersten Start über sechs Kilometer gewann sie Gold. IPC-Präsident Andrew Parsons entgegnete der wachsenden Kritik, es gebe unterschiedliche Listen, und nicht jede würde Lisowa belasten: „Wir glauben, dass sie sauber ist.“

„Der paralympische Sport hat seine Unschuld verloren, die Auswirkungen sind gravierend“, sagte Ole Schröder, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, in Pyeongchang. „Der paralympische Sport hat lange nicht nur über Nulltoleranzpolitik gesprochen, sondern sie auch gelebt.“ Nach Bekanntwerden des Dopingsystems war das IPC zunächst auf Distanz zum Internationalen Olympischen Komitee gegangen und schloss Russland für die Sommerspiele 2016 komplett aus. Ole Schröder beschreibt eine Wahrnehmung, die damals viele teilen: „Die Paralympics haben die olympische Bewegung quasi mitgerettet.“