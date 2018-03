Abschied eines Erfolgsgaranten

Anzeige

Bamberg.Andrea Trinchieri ist weg – jetzt soll fürs erste dessen langjähriger Assistent die sportliche Krise beim deutschen Basketball-Serienmeister Brose Bamberg stoppen. Ilias Kantzouris ist nach der Trennung von Chefcoach Trinchieri „bis auf Weiteres“ zum Interimstrainer ernannt worden. Der Auftrag an den 44 Jahre alten Griechen lautet, vor allem in der Bundesliga das Schlimmste abzuwenden: das Verpassen der Play-offs. Nach 21 Spieltagen belegt der Titelverteidiger aus Oberfranken nur Platz zehn. Die K.o.-Spiele um den Meistertitel erreichen aber nur die acht besten Mannschaften.

Zu diesem Kreis zählt der Bundesliga-Dominator der vergangenen Jahre in der aktuellen Verfassung nicht. Und das führte wohl zum abrupten Bruch zwischen der Vereinsführung und Trinchieri. Der 49 Jahre alte Italiener mit Vertrag bis 2019 hatte die Bamberger seit seiner Ankunft 2014 zu drei Meistertiteln geführt – und die Bundesliga als Typ und Basketball-Fachmann belebt. Die Würdigung seiner Verdienste fiel am Montagabend jedoch kurz aus. „Andrea Trinchieri hat in den letzten drei Jahren sehr viel für den Bamberger Basketball getan. Nach dem schlechten Jahr 2014 hat er uns in die Erfolgsspur zurückgeführt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, äußerte Geschäftsführer Rolf Beyer.

„Es war eine gute Zeit“

Am Dienstag gab es von Vereinsseite zunächst keine Aussagen, wie der neunmalige deutsche Meister weiter auf der Trainerposition plant. Der Handlungsbedarf beim Euroleague-Teilnehmer hatte sich spätestens nach der 68:85-Niederlage beim Tabellen-13. in Jena angekündigt. „Wir haben uns als Team peinlich präsentiert“, schimpfte Trinchieri. Seinen Spielern warf er vor, sie seien aktuell einfach „nicht in der Lage, die simpelsten Grundlagen im Basketball zu tun“.