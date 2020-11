Absoluter Siegeswille fehlt

Nach seinem doppelten Erfolg bei den beiden Turnieren in Köln sah Alexander Zverev auch im späteren Finale des 1000er-Turniers in Paris gegn den derzeit wohl besten Tennisspieler Medvedev aus Russland bis zum 6:4, 4:4 wie der sichere Sieger aus, um dann nach einem Aufschlagsverlust noch zu verlieren.

Bei den ATP-Finals war er wiederum gegen Medvedev beim 3:6,4:6 chancenlos und hatte auch gegen Schwartzman größte Mühe, in drei Sätzen. Gegen den Weltranglistenersten Djokovic, der momentan nicht in Hochform spielt, hatte er nach schwachem Beginn in Satz eins die Möglichkeit, im Tiebreak des zweiten Satzes bei 2:0-Führung das Spiel zu drehen. Ohne Erfolg.

Wenn Redakteur Berger die mangelnde Konstanz Zverevs nun mit den Vorwürfen seiner Ex-Freundin begründet , ist dies für mich zu kurz gegriffen. Denn so lange Zverev zwar mit seinen Aufschlag-Assen dominiert, aber auch immer die Rangliste der Doppelfehler anführt, wird er nicht zur Nummer 1 werden. Auch ein gewisses Phlegma haftet ihm an und es fehlt der absolute Siegeswille eines Medvedev oder Thiem.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.11.2020