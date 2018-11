Abstieg für Löw kein Weltuntergang

Der Mann mit dem kultigen Schnurrbart hat keinen Zweifel, dass Joachim Löw die Kurve bekommen wird. „Es ist nicht einfach, so einen fachlich kompetenten Trainer zu finden“, sagte Stanislaw Tschertschessow am Mittwoch in Leipzig: „Ich habe unter Löw gespielt und bin überzeugt, dass er eine Lösung finden wird.“ 2002 war der russische Nationalcoach, damals noch als Torwart aktiv, mit dem

...