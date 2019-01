Acht von neun Freiwürfen genutzt

scanplus baskets Elchingen – TG s.Oliver Würzburg 73:81 (18:12, 15:22, 19:21, 22:26)

Würzburg: Buck 19 Punkte/2 Dreier (6 Assists/3 Steals), Hadenfeldt 15/3, Smith 13 (11 Rebounds), Weitzel 11, Eisenberger 8 (5 Assists), Stechmann 6/2, Fischer 4, Buschbeck 3, Leonhardt 2, Kunz.

Das Farmteam von s.Oliver Würzburg hat seine Auswärtspartie gegen Elchingen gewonnen. Lennart Stechmann versenkte den Dreier mit ablaufender Uhr zur 33:34-Halbzeitführung.

Unmittelbar nach der Pause setzten sie sich dann durch zwei Freiwürfe von Badu Buck – Elchingens Trainer kassierte am Ende der ersten Halbzeit zwei technische Fouls wegen Schiedsrichterbeleidigung – und einen Dreier von Philipp Hadenfeldt erstmals etwas deutlicher ab (33:39). Bis zur 34. Minute wuchs der Würzburger Vorsprung auf zwölf Zähler an (51:63), näher als sechs Punkte kam die Heimmannschaft danach nicht mehr heran – auch weil Badu Buck und Philipp Hadenfeldt in der Schlussphase an der Linie keine Nerven zeigten und acht ihrer neun Freiwurfchancen nutzen konnten.

Weiter geht es für das Würzburger Farmteam an diesem Samstag um 20 Uhr zuhause im TGW-Sportzentrum Feggrube gegen die Fraport Skyliners. pw

