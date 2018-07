Achtelfinal-Aus für Qualifikant Masur in Hamburg

Anzeige

Hamburg (dpa) - Qualifikant Daniel Masur ist bei den German Open in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Der 23 Jahre alte Münchner Tennisprofi musste sich dem an Nummer zwei gesetzten Diego Schwartzman aus Argentinien mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Bei sehr hohen Temperaturen um die 35 Grad hielt Masur die Partie vor allem im zweiten Satz sehr lange Zeit offen, in den entscheidenden Phasen konnte der Außenseiter seine Chancen aber nicht nutzen.

«Von meinem Gefühl her ist es so, dass das Ergebnis deutlicher ist, als es auf dem Platz war», sagte Masur, der in der ersten Runde etwas überraschend Maximilian Marterer geschlagen hatte, im Pay-TV-Sender Sky. «Wenn du gegen einen solchen Topmann aber so viele enge Spiele nicht für dich entscheidest, dann wird es schwer», sagte Masur, für den es nach zwei Partien in der Qualifikation bereits der vierte Auftritt in Hamburg war. «Das hat schon an den Kräften gezehrt», gab Masur zu.