Ademi: „Ein besonderes Spiel“

Bei den Würzburger Kickers scheint derzeit alles im Lot zu sein. Kein Wunder, blickt man auf die mittlerweile vier Spiele andauernde Siegesserie der „Rothosen“. Durch den jüngsten Erfolg gegen den seitherigen Tabellenführer Spvgg. Unterhaching kletterte man zuletzt sogar „auf das Treppchen“ der 3. Liga und stellt zudem mit 14 erzielten Toren die beste Offensive der Spielklasse. „Wir schieben gut nach und haben einen guten Offensivdrang. Die Stürmer treffen gerade und auch aus dem Mittelfeld sind wir gefährlich. Es ist gut, dass wir gerade nicht so ausrechenbar sind“, nennt Kickers-Trainer Michael Schiele die Gründe für den augenblicklichen Höhenflug.

Zum Start der kommenden Englischen Wochen empfangen die Unterfranken mit Eintracht Braunschweig einen Gegner, gegen den man in der Vergangenheit seine Probleme hatte: Vier Mal standen die Kickers den Niedersachsen gegenüber; dabei gelang dem FWK lediglich ein Sieg.

Nichtsdestotrotz gehen die Würzburger morgen als Favorit in die Begegnung: Während die Kickers zuletzt immer mehr in Fahrt kamen, dümpelt Absteiger Braunschweig mit lediglich sechs Zählern im Tabellenkeller herum. Dennoch warnt Schiele: „Braunschweig ist eine der größten Mannschaften der Liga. Tabellarisch ist das gerade nicht der Fall, aber die werden in den nächsten Wochen noch nach oben klettern. Unterschätzen werden wir die Braunschweiger nicht.“

Blessuren im Training

Keine großen Sorgen macht sich der 40-jährige Coach um sein Personal. Bei einer Trainingseinheit unter der Woche hatten sich Patrick Göbel, Kai Wagner und Hendrik Hansen Blessuren zugezogen und mussten behandelt werden. „Das war schon eine sehr aggressive Trainingseinheit. Ich denke Wagner und Göbel werden zum Spiel wieder fit sein. Bei Hansen müssen wir abwarten. Wenn er am Samstag schmerzfrei ist, wird er spielen“, hofft Schiele auf rasche Genesung.

Wiedersehen mit der alten Liebe

Die Begegnung gegen Braunschweig ist besonders für Kickers-Stürmer Orhan Ademi eine Herzensangelegenheit. Der Schweizer absolvierte für die Niedersachsen 85 Spiele in vier Jahren und sammelte in dieser Zeit mit 25 Einsätzen auch Bundesliga-Erfahrung , bevor er zum österreichischen Club SV Ried wechselte.

„Natürlich freue ich mich auf die Partie“, sagt Ademi. „Ich habe in Braunschweig schöne Jahre erlebt und dort wurde auch meine Tochter geboren. Letztes Jahr habe ich so viele Spiele wie möglich gesehen und fand es schade, dass es für Braunschweig nicht zum Klassenerhalt gereicht hat. Der Trainerstab hat sich allerdings komplett verändert und ich kenne auch nur noch zwei bis drei Spieler. Das wird aber trotzdem für mich ein besonderes Spiel werden.“

Derzeit steht der schweizer Goalgetter mit zwei erzielten Saisontreffern in der vereinsinternen Torjägerliste nur auf Rang drei. Sowohl Dominik Baumann als auch Simon Skarlatidis haben je einen Treffer mehr als der bullige 26-Jährige erzielt. Zwist gibt es deswegen jedoch nicht: „Wir verstehen uns auch neben dem Platz sehr gut. Es ist egal, wer die Tore schießt, wir müssen als Mannschaft auftreten und das auf den Platz bringen, was der Trainer von uns erwartet. Das funktioniert gerade sehr gut“, so Ademi. So wichtig der mannschaftliche Zusammenhalt auch sein mag, ein persönliches Ziel hat sich der Schweizer dennoch gesetzt: „Ich will mehr Tore als in der letzten Saison schießen.“ Da waren es deren zwölf Treffer. Im Heimspiel gegen Braunschweig kann er sich dieser Marke weiter nähern. . .

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018