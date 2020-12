Adler bangen um Desjardins

Mannheim.Bei den Adlern Mannheim werden die Sorgen größer. Es sieht so aus, als müsste der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seine Personalplanungen gezwungenermaßen überdenken. Die Anzeichen verdichten sich, dass sich Andrew Desjardins schwerer verletzt hat als zunächst angenommen. „Zu 90 Prozent wird er länger ausfallen“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara am Mittwochmorgen auf Nachfrage dieser Redaktion.

Desjardins hatte zuletzt vor zwei Wochen bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in München mitgewirkt, im Training fiel der Kanadier jedoch unglücklich in die Bande. Es war klar, dass der 34 Jahre alte Führungsspieler für die später abgesagten Partien in Berlin und Schwenningen ausfallen würde. Fest stand auch, dass die Adler im Halbfinale des MagentaSport Cups in Bremerhaven (Donnerstag, 19.30 Uhr) auf Desjardins verzichten müssen. Nun deutet vieles darauf hin, dass sie noch viel länger ohne den Mittelstürmer planen müssen.

Sollten sich die düsteren Prognosen bestätigen, hätte dies auch Auswirkungen auf die Transferpolitik des Clubs. Ganz oben auf der Prioritätenliste würde dann ein neuer Mittelstürmer stehen, zuletzt hatten die Mannheimer eher Verstärkung auf dem Flügel gesucht. Zur Erinnerung: Es könnte gut sein, dass den Adlern mittelfristig vier Angreifer wegbrechen – wobei sie ohnehin nicht mit allen geplant hatten: Neben Desjardins sind dies Lean Bergmann und Marc Michaelis, die von ihren NHL-Clubs San José Sharks und Vancouver Canucks angefordert werden, sobald in Nordamerika der Saisonstart fixiert ist. Zudem könnte der Fall eintreten, dass Tim Stützle nach der U-20-WM in Edmonton gleich in Kanada bleibt und für die Ottawa Senators spielt, die ihn Anfang Oktober beim NHL-Draft an dritter Stelle gezogen hatten. Alavaara betonte zuletzt, dass die Gespräche mit den Senators intensiviert werden, sobald in der NHL Klarheit herrscht. Da Stefan Loibl noch verletzt ist und auch Florian Elias im Kader der U 20 steht, sah sich Pavel Gross bereits gezwungen, für die Partie in Bremerhaven zu improvisieren. Der Adler-Coach nahm die Nachwuchsspieler Lukas Ribarik und Simon Thiel mit an die Nordseeküste.

Die Mannheimer haben Respekt vor dem Team von Trainer Thomas Popiesch, das in seinen sechs Begegnungen des MagentaSport Cups ungeschlagen geblieben ist. „Bremerhaven hat eine gute Mischung in der Mannschaft“, sagte Mannheims Co-Trainer Mike Pellegrims. „Die Pinguins sind läuferisch sehr gut und spielen schnelles Eishockey.“ Aufpassen müssen die Adler auf den slowenischen Nationalsturm. Jan Urbas und Miha Verlic werden in dieser Saison von Ziga Jeglic ergänzt. Das Trio hat eine starke Frühform.

Prey verteidigt DEL-Konzept

Alfred Prey hat im Sommer ganze Arbeit geleistet. Bremerhavens Teammanager hält auch nach den Spielabsagen beim Testturnier das Konzept für den DEL-Saisonstart für richtig. „Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Verlegung geben. Aber da ich von Haus aus ein positiver Mensch bin, glaube ich, dass wir die Saison normal durchspielen werden.“

