Adler bangen um Eisenschmid

Krefeld/Mannheim.Für Markus Eisenschmid (Bild) war der Deutschland Cup in Krefeld schon beendet, bevor er richtig begonnen hatte. Der Stürmer der Mannheimer Adler trat die Rückreise in die Kurpfalz ohne Einsatz an. Der 23-Jährige sei angeschlagen, teilte sein Club am Samstag mit. „Markus hat sich bei unserem Sieg gegen Augsburg verletzt. Seitdem klagt er über Nacken- und Schulterschmerzen“, teilte Adler-Sprecher Adrian Parejo auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Er wird Anfang der Woche komplett durchgecheckt, dann wissen wir mehr.“

Da noch nicht klar ist, wie schwer sich Eisenschmid verletzt hat, kann der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga auch noch nicht absehen, wie lange der Stürmer ausfallen wird. Sein Einsatz am Freitag (19.30 Uhr/SAP Arena) im Klassiker gegen die Kölner Haie steht jedenfalls auf der Kippe. Definitiv verzichten muss Trainer Pavel Gross im Duell mit den Rheinländern auf die Angreifer Marcel Goc (Bruch der Kniescheibe) und Chad Kolarik (Handverletzung), die den Mannheimern noch länger fehlen. cr

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018