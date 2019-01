Adler: Die Rückkehr des Mentalitätsmonsters Tommi Huhtala

Mannheim.Das wäre mal ein Comeback gewesen! David Wolf tankte sich hinter dem Wolfsburger Kasten durch, der Puck landete auf Tommi Huhtalas Kelle. Nicht einmal zehn Sekunden waren am Mittwoch in der Partie gegen die Grizzlys absolviert, als der Finne nur noch Torhüter David Leggio vor sich hatte. Ein Schuss, eine Parade. Huhtala blieb in seinem ersten Spiel nach gut dreieinhalbwöchiger Verletzungspause

...