Adler hoffen auf Plachta und Akdag

Mannheim.Bei den Adlern Mannheim entspannt sich die Personallage. Läuft alles nach Plan, kann der Tabellenführer der Südgruppe in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag (20.30 Uhr) im Spiel bei den Augsburger Panthern wieder auf Matthias Plachta und Sinan Akdag zurückgreifen. „Beide haben wieder mit der Mannschaft trainiert. Ob sie ihr Comeback feiern, entscheiden die Trainer“, sagte Adler-Pressesprecher Adrian Parejo am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion.

Plachta hatte die vergangenen fünf Partien verpasst. Vor drei Wochen war der Stürmer beim 1:3 gegen Schwenningen nach einem Foul von Colby Robak in die Bande gedonnert. Akdag hat in dieser Saison bislang noch gar kein Pflichtspiel für die Adler absolviert, der Verteidiger stand zuletzt beim DEL-Vorbereitungsturnier im Wettkampfbetrieb. Damit muss Trainer Pavel Gross nur noch auf Abwehrspieler Cody Lampl (Schambeinentzündung) sowie die Stürmer Tommi Huhtala (Adduktorenverletzung) und Andrew Desjardins (Saison-Aus nach Hüft-Operation) verzichten. cr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021